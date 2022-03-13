التجارة تعلن وصول 44 الف طن من الرز لصالح السلة الرمضانية

2022/03/13 | 08:49 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة التجارة، اليوم الاحد، عن وصول باخرة محملة بـ44 الف طن من الرز لصالح السلة الغذائية الرمضانية.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الباخرة CMB VAN DIJCK وصلت الموانئ العراقية مساء أمس السبت محملة بـ ٤٤ الف طن من مادة الرز المخصص لصالح السلة الغذائية الرمضانية التي تم المباشرة […]

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