الركابي: القضاء سيقول كلمته بشأن الوضع المالي وعلى النواب النزول للاسواق

2022/03/13 | 08:50 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، ان القضاء ستكون له كلمته ازاء الوضع المالي الذي يمر به البلد بعد استضافة وزير المالية، لافتا الى ان اعضاء البرلمان مطالبون بالنزول الى الاسواق لمعرفة حقيقة مايجري.وقال الركابي لـ /المعلومة/، ان “اعضاء مجلس النواب عليهم النزول الى الاسواق المحلية لمعرفة حقيقة مايجري من ارتفاع […]

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