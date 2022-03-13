لجنة أميركية تدعو بايدن لتصنيف أوكرانيا حليفا رئيسيا خارج الناتو

2022/03/13 | 08:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت لجنة هلسنكي، وهي وكالة حكومية أميركية مستقلة مكلفة بتعزيز حقوق الإنسان والأمن في أوروبا، إدارة بايدن إلى ترقية العلاقات الدفاعية للولايات المتحدة مع أوكرانيا.

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