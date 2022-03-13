الصين تسجل نحو 3400 إصابة بكورونا في أخطر تفش للفيروس منذ عامين

2022/03/13 | 08:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت الصين 3393 إصابة جديدة بفيروس كورونا الأحد، حسب لجنة الصحة الوطنية، أي ضعف عدد الحالات التي أحصتها في اليوم السابق، وذلك في وقت تواجه البلاد أخطر تفش للفيروس منذ عامين.وفي ضوء ارتفاع عدد الإصابات في كل أنحاء البلاد، أغلقت السلطات المدارس في شنغهاي وفرضت حجرا في كثير من المدن الشمالية الشرقية، […]

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