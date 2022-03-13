انتقادات نيابية لعصيان تنفيذ قرار القضاء بشأن لجنة “أبو رغيف”

2022/03/13 | 09:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… انتقدت أوساط نيابية العصيان الحاصل إزاء قرار القضاء بشأن لجنة “أبو رغيف”، مؤكدة ان عدم الامتثال لقرارات اعلى سلطات البلد يمثل تمرد وعدم احترام، مايتوجب تدخل السلطة التشريعية بهذا الامر.وقال النائب عن كتلة صادقون احمد الموسوي لـ /المعلومة/، ان “كل السلطات ينبغي ان تخضع لقرارات الجهات القضائية، حيث ان عدم تنفيذ الحكومة […]

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