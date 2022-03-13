2022/03/13 | 09:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طرح علماء سؤالا يتعلق بالدماغ البشري: كيف تتم إعادة تشغيله بعد التخدير أو الغيبوبة أو النوم العميق؟.وباستخدام مجموعة من 30 من البالغين الأصحاء الذين خُدّروا لمدة ثلاث ساعات، كشفت دراسة عن بعض الأفكار حول كيفية سحب الدماغ لنفسه مرة أخرى إلى الوعي.واتضح أن الدماغ يتحول مرة أخرى إلى قسم واحد في كل […]

ظهرت المقالة إليكم كيف يستعيد دماغ الإنسان عمله بعد النوم العميق للتخدير! أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إليكم كيف يستعيد دماغ الإنسان عمله بعد النوم العميق للتخدير!) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إليكم كيف يستعيد دماغ الإنسان عمله بعد النوم العميق للتخدير!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).