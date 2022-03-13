النزاهـة: استقـدام رئيسي هيئتي استثمار النجف وكربلاء

2022/03/13 | 09:12 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في مُحافظتي النجف وكربلاء؛ لارتكابهما مخالفاتٍ في منح إجازةٍ استثماريَّةٍ، وإخفاء معلوماتٍ في استمارة كشف الذمة الماليَّة.وذكرت الهيئة في بيان، أن “محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر استقدامٍ بحق رئيس هيئة استثمار المحافظة؛ على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ”.وأضافت […]

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