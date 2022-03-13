خبير امني: الوجود الأميركي في الانبار وكردستان يهدد امن البلاد وينذر بعودة الارهاب

2022/03/13 | 09:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حذر الخبير الأمني علي الوائلي، من الأنشطة الأميركية في كردستان والانبار، لافتا الى ان التواجد الأميركي غير المرئي يؤكد تغير خطة الدعم المباشر لعناصر داعش الإرهابي، وينذر بعودة الهجمات الاجرامية على القطعات الأمنية المنتشرة في الصحراء الغربية وصولا الى نينوى.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “اميركا لم تخرج من العراق مطلقا وتتواجد في […]

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