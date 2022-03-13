تهديد روسي جديد يرفع خطر المواجهة مع الناتو.. ما عليك معرفته حتى 7 صباحا بكييف

2022/03/13 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هددت روسيا بإطلاق النار على شحنات أسلحة لأوكرانيا، قائلة إن القوافل التي تحمل أسلحة أجنبية يمكن اعتبارها "أهدافًا مشروعة"، وذلك على لسان سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، وذلك في تصريحات ترفع خطر المواجهة المباشرة بين موسكو وإحدى دو

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