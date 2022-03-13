القبض على 3 متهمين بقضايا المخدرات في النجف

2022/03/13 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الأحد، القبض على عدد من المتهمين ضبط بحوزتهم كمية من المواد والحبوب المخدرة في النجف الأشرف.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية تمكنت مفارز مكافحة المخدرات في النجف الأشرف من إلقاء القبض على (3) […]

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