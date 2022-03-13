أنقذت جدتهم من الهولوكست.. فأنقذوها من الغزو الروسي

2022/03/13 | 09:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين ملايين اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من غزو روسيا لبلادهم، هبط أبناء العمومة، ليسيا أورشوكو وألونا تشوغاي، في إسرائيل الأسبوع الماضي.

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