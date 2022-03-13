العمل تتحدث عن 100 ألف فرصة عمل في مجال الطاقة المستدامة

2022/03/13 | 09:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاحد، عن خطة لتوفير 100 ألف فرصة عمل في مجالات الطاقة المستدامة في بغداد والمحافظات.

وقال معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عباس فاضل عباس في حديث صحفي، إن "الخطة التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع مركز بغداد للطاقة المتجددة والمستدامة، ستتولى فيها دائرة العمل والتدريب المهني عملية تدريب الفئات المستهدفة من المشروع"، مبينا أن "الخطة ستوفر 100 ألف فرصة عمل في مجالات الطاقة المستدامة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات".

وأضاف، أن "اجتماعا عقد مع عضو اللجنة العليا في البنك المركزي لصندوق دعم الطاقة محمد شاكر، لبحث سبل التعاون المشترك وتشغيل نسبة كبيرة من الباحثين عن العمل للتخفيف من ظاهرة البطالة".

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