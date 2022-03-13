الرافدين يباشر بترويج معاملات السلف ومختلف القروض

2022/03/13 | 09:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الأحد، المباشرة بترويج معاملات منح سلفة 25 مليون دينار.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم) أن " المصرف باشر بترويج معاملات منح سلفة 25 مليون دينار للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وسلفة 25 مليونا للمتقاعدين والقروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض 150 مليوناً لشراء دار سكن".

ودعا المصرف بحسب البيان "المشمولين بتلك الخدمات مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلف والقروض".

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