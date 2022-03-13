الرافدين يباشر بمنح سلف تستهدف فئات عدة

2022/03/13 | 09:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ واع اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاحد، المباشرة بترويج معاملات سلفة 25 مليوناً للموظفين والمتقاعدين.وذكر المكتب الاعلامي للمصرف، في بيان له تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "المصرف باشر بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليوناً للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع والمتقاعدين، فضلا عن القروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن".ودعا المصرف، "المشمولين بتلك الخدمات مراجعة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات لغرض التقديم والحصول على السلف والقروض".

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