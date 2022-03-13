السورجي: الاتحاد الوطني لم يتلقى اشعاراً للتفاهم حول رئاسة الجمهورية

2022/03/13 | 09:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، غياث السورجي، ان حزبه لم يتلق اشعاراً بشأن التشاور حول منصب رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الوضع الراهن يحتم على البيت الكردي تقديم تنازلات من اجل حلحلة الأمور بعد الانفراجة داخل البيتين السني والشيعي.وقال السورجي لـ /المعلومة/، ان “المشاورات مازالت غير موجودة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب […]

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