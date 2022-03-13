تروتسكي : بقلم J. C. مارياتيغوي (فاريداديس ، أبريل 1924). - عبدالرؤوف بطيخ

2022/03/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالرؤوف_بطيخ إن تروتسكي ليس بطلًا فحسب ، بل هو أيضًا فيلسوف ، ومؤرخ ، وناقد للثورة.



بطبيعة الحال ، لا يمكن لأي قائد للثورة أن يرغب في رؤية بانورامية مؤكدة لجذورها وأصولها.



تميز لينين ، على سبيل المثال ، بقدرة فريدة على إدراك وفهم اتجاه التاريخ الحديث ومعنى أحداثه.



لكن دراسات لينين الثاقبة تطرقت فقط إلى المسائل السياسية والاقتصادية.



من ناحية أخرى ، كان تروتسكي مهتمًا أيضًا بنتائج الثورة على الفلسفة والفن.يج ......





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