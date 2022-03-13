ارهاب الدولة في ظل نظام القطبية الواحدة ( 2 3 ) - فاخر جاسم

2022/03/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاخر_جاسم ارهاب الدولة في ظل نظام القطبية الواحدة ( 2ـ 3 ) القسم الثاني: علاقة الولايات المتحدة بالإرهاب الدولي فاخر جاسميحتل موقف موقف الولايات المتحدة من الإرهاب أهمية كبيرة، نظرا لانها من أكثر الدول المتهمة بدعم الإرهاب، وإرهاب الدولة، بشكل خاص، على الرغم من تزعمها الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب في الظروف المعاصرة وكثرة تعرضها للأعمال الإرهابية والتي ......





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