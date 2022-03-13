نحن من بلاد المناديل ! من يوميات الغياب - 20 - مريم نجمه

2022/03/13 | 09:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه نحن من بلاد المناديل : من يوميات الغياب1.



المنديل ..! المنديل من تراثنا الشعبي من تراث الأفراح , والأحزان .



المنديل , من غطاء الرأس أيضاً في الأرياف والقرى , والمدن المحافظة نحن من بلاد المناديل , بلاد الأحزان.2 .



أول هدية تعارف مع الحبيب جريسأهداني المنديل " الفوطة " أو المحَرَمَة البيضاء المزركشة باللون الأخضر .



هديتي له كانت - ما زال ي ......





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