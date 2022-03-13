تعرف على اهم قاعات الحضارات في المتحف الوطني العراقي

2022/03/13 | 09:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آثار عصر القرى الزراعية المبكرة التي يمتد عمرها إلى (8) آلاف سنة.

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