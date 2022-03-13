الرافدين يباشر بترويج معاملات سلف ٢٥ مليون للموظفين والمتقاعدين

2022/03/13 | 09:35 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اعلن مصرف الرافدين، الاحد، عن المباشرة بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين وسلفة ٢٥ مليون للمتقاعدين والقروض العقارية للتأهيل وترميم وبناء الدور السكنية وقرض ١٥٠ مليون لشراء دار سكن.تابعونا على تيليغرام وقال المصرف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “باشر بترويج معاملات منح سلفة ٢٥ مليون للموظفين ومنتسبي الداخلية والدفاع وسلفة ٢٥ […]

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