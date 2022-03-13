نائب: المحكمة الاتحادية تحتاج الى فقهاء متمرسين ويجب تعديل قانونها

2022/03/13 | 09:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أكد عضو مجلس النواب وعد القدو، الاحد، أن ضرورة العمل على تعديل قانون المحكمة الاتحادية ودعم المؤسسة القضائية، مشيرا الى أن المحكمة تحتاج إلى فقهاء متمرسين ولديهم باع طويل.تابعونا على تيليغرام وقال القدو في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “هناك قوانين جدلية بين الكتل السياسية، إذا ما وضعت هذه الكتل المصلحة العامة نصب […]

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