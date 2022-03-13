ضبط ٤ شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية

2022/03/13 | 09:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط اربع شاحنات محملة بمواد مخالفة للضوابط في كمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “كوادرها العاملة في قسم التحري ومكافحة التهريب في كمرك المنطقة الشمالية قامت بضبط اربع شاحنات تحمل مواد متنوعة ( مضخة ماء وملحقاتها ، زيت زيتون ، […]

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