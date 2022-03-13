الميادين: استهداف مقر استخباري وأمني اسرائيلي في محيط اربيل ليل أمس

2022/03/13 | 09:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..افادت قناة الميادين اللبنانية، الاحد، بان القصف الصاروخي في اربيل استهدف مقار استخبارية اسرائيلية وامنية.تابعونا على تيليغرام وذكرت القناة في خبر عاجل اطلعت عليه وكالة /المعلومة/ انه “تم استهداف مقر استخباري وأمني اسرائيلي في محيط اربيل ليل أمس”.ورجحت القناة”: بأن القصف رد على استشهاد ضباط إيرانيين في قصف إسرائيلي على سوريا”.وتشير […]

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