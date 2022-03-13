مصادر: مقر الموساد المستهدف في اربيل تدمر بالكامل واسفر عن قتلى وجرحى

2022/03/13 | 09:46 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت مصادر امنية، الاحد، بسقوط قتلى واصابات في صفوف الموساد الاسرائيلي جراء القصف الصاروخي الذي دمر المقر الرئيسي للموساد على طريق مصيف صلاح الدين في اربيل .تابعونا على تيليغرام ونقلت قناة الميادين عن المصادر قولها، انه “تمّ تدمير مقر الموساد على طريق مصيف صلاح الدين وسقوط قتلى وجرحى من العملاء”.واضافت ان “هذه العملية […]

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