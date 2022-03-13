عراك بين طالبات مدرسة أمريكية.. وكاميرا توثق رد فعل صادم لوالدة إحداهن

2022/03/13 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة صادمة وقعت في حرم مدرسة ثانوية بمدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وثقت امرأة بهاتفها لحظة اندلاع عراك بين طالبات مدرسة أمريكية وتدخل والدة إحداهن في الشجار الذي يقول أولياء الأمور إنه ليس الحادث الأول في هذه المدرسة.

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