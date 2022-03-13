روسيا تقصف قاعدة جوية أوكرانية قرب بولندا

2022/03/13 | 09:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت القوات الروسية، الأحد، قاعدة جوية بمنطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بمنأى نسبيا عن النزاع حتى الآن على ما أفادت السلطات المحلية.

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