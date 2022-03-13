عقوبات جديدة تفرض على الرياضيين الروس

2022/03/13 | 09:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الرياضي الجامعي الدولي أن الرياضيين الروس والبيلاروسيين لن يتمكنوا من المشاركة في المسابقات والفعاليات تحت رعاية المنظمة حتى نهاية عام 2022 على الأقل.وبالتالي، لن يتمكن رياضيو روسيا وبيلاروس من المشاركة في دورة الجامعات الصيفية المقررة في مدينة تشنغدو الصينية.وقالت المنظمة في بيان: “أكدت اللجنة التوجيهية للاتحاد الدولي للجامعات أن […]

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