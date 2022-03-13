2022/03/13 | 09:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تحدث الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، عن الاتصال الاخير بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، فيما بين ان الاتصال اذاب الجليد بين الطرفين.

وقال النائب عن الإطار التنسيقي محمود السلامي في تصريح لـ (بغداد اليوم )، ان "الشخصية التي ستدير الحكومة المقبلة لم تحدد إلى الآن لان تلك الشخصية ستخضع لمعطيات وضعت وستوضع من التيار والاطار والى الان فأن طرح مجموعة اسماء لإدارة الحكومة لم يتفق الجميع على أحدهم لغرض ضمان تكليفه بالترشيح".

واضاف ان "اتصال المالكي والصدر اذاب الجليد بينهم وسيتم الاتفاق على الكتلة الاكبر اي ان الكتلة الشيعية هي التي يجب ان تعلن انها الكتلة الاكبر والتي تمتلك اكثر المقاعد في البرلمان وهذا الأمر هو أهم حاليا من اسم رئيس الوزراء فعلينا الوصل باتفاق كبيت شيعي حينها ممكن الحديث بعمق عن الشخصية الانسب لرئاسة الحكومة المقبلة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الإطار التنسيقي يتحدث عن اتصال الصدر والمالكي.. هذا ما جرى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الإطار التنسيقي يتحدث عن اتصال الصدر والمالكي.. هذا ما جرى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).