2022/03/13 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ايرث نيوز/ علق حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس، عن هزيمة فريقه يوم السبت أمام مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وقال هوجو لوريس في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا للفريق، حتى لو كنا نستطيع تقديم أداء أفضل بالنظر إلى الأهداف التي استقبلناها، نحن نعلم في هذا المستوى […]
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وقال هوجو لوريس في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا للفريق، حتى لو كنا نستطيع تقديم أداء أفضل بالنظر إلى الأهداف التي استقبلناها، نحن نعلم في هذا المستوى […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس توتنهام: من الصعب السيطرة على رونالدو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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