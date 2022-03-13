2022/03/13 | 10:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق حارس مرمى توتنهام هوجو لوريس، عن هزيمة فريقه يوم السبت أمام مانشستر يونايتد، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال هوجو لوريس في تصريحات نشرتها شبكة “بي بي سي” العالمية: “أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا للفريق، حتى لو كنا نستطيع تقديم أداء أفضل بالنظر إلى الأهداف التي استقبلناها، نحن نعلم في هذا المستوى […]

ظهرت المقالة حارس توتنهام: من الصعب السيطرة على رونالدو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حارس توتنهام: من الصعب السيطرة على رونالدو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حارس توتنهام: من الصعب السيطرة على رونالدو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).