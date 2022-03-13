المثنى تباشر بفتح مقبرة جماعية تعود الى حقبة الانفال

2022/03/13 | 10:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… كشف مكتب حقوق الإنسان في المثنى، الاحد، عن مباشرة الفريق الفني التابع إلى مؤسسة الشهداء، فتح المقبرة الجماعية التي تعود إلى حقبة النظام البائد وحملة الإبادة التي تعرض لها أبناء المكون الكردي خلال حملات الأنفال، والمناطق الأخرى في شمال العراق.وقال مدير المكتب ماجد نعيم الجياشي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تمت المباشرة […]

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