الزراعة: اجراءاتنا لا تتناسب مع حجم التصحر

2022/03/13 | 10:08 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… اقرت وزارة الزراعة، الاحد، بان الإجراءات التي تنفذها لمكافحة التصحر لا تتناسب مع حجم المساحات الكبيرة المبتلاة بالتصحر في البلاد، مؤكدة أن معالجة التصحر بحاجة إلى رؤية ستراتيجية مدروسة بعيدة المدى.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حميد النايف في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الإجراءات التي تنفذها دائرة الغابات والتصحر التابعة للوزارة، لا تناسب […]

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