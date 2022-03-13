2022/03/13 | 10:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AJqqWsoQDJk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. معاناة كبيرة لأهالي الموصل بسبب الانقطاع المستمر لمياه الإسالة | تقرير: فرح الزيباري) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. معاناة كبيرة لأهالي الموصل بسبب الانقطاع المستمر لمياه الإسالة | تقرير: فرح الزيباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).