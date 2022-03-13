إدارة مطار أربيل توضح حقيقة توقف الحركة الجوية

2022/03/13 | 10:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ أربيل… أكد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، الأحد، أن الحركة طبيعية جدا ولايوجد أي توقف لحركة الملاحة في المطار.تابعونا على تيليغرام وقال هوشيار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “أي جزء من المطار لم يتعرض لأذى وجميع الشركات تسير بانتظار لرحلاتها المعلنة سلفا”.وأضاف أن “الوضع حول المحيط يسير بشكل طبيعي، ولاوجود لأي توقف لحركة […]

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