2022/03/13 | 10:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استهدفت ضربة جوية روسية، صباح الأحد، المركز الدولي لحفظ السلام والأمن (IPSC) بالقرب من مدينة لفيف شمال غرب البلاد قرب الحدود البولندية وفقًا للمكتب الصحفي للحكومة الإقليمية في لفيف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أوكرانيا: ضربة روسية تستهدف قاعدة عسكرية تتضمن مركز تدريب لقوات حفظ السلام في لفيف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أوكرانيا: ضربة روسية تستهدف قاعدة عسكرية تتضمن مركز تدريب لقوات حفظ السلام في لفيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).