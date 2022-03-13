2022/03/13 | 10:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الأحد، استقراراً نسبياً في الأسواق المحلية.وقال مراسل وكالة ايرث نيوز، إن أسعار بيع الدولار في الأسواق المحلية سجلت اليوم 147250 ديناراً لكل 100 دولار.وأضاف أن أسعار شراء الدولار ، سجَّلت 147000 دينار لكل 100 دولار.

ظهرت المقالة لليوم الثالث على التوالي..



اسعار الدولار تسجل استقراراً نسبيا في الاسواق المحلية أولاً على ايرث نيوز.

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