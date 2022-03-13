ايران تحصد 9 ميداليات ملونة بكأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو في آسيا

2022/03/13 | 10:23 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… حصدت ايران 3 ميداليات ذهبية و 2 فضية و 4 برونزية في اليوم الاول لمسابقات كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو لقارة آسيا لفئة الرجال الجارية منافساتها في طهران.وجرت منافسات اليوم الاول في اوزان تحت 54 كغم وتحت 63 كغم وتحت 74 كغم وتحت 87 كغم بمشاركة 102 لاعب تايكواندو من عدة دول.ومن […]

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