أدلة على جرائم حرب في أوكرانيا

2022/03/13 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية

الدولية، كريم خان، أن المحكمة ستحقق في

جرائم الحرب المحتملة الناجمة عن الغزو

الروسي.



وقد يؤدي ذلك أو لا يؤدي إلى

ملاحقات قضائية مثل تلك التي فرضت

المساءلة عن الفظائع

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