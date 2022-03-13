العراق يفوز برئاسة اللجنة الدائمة للإعلام بجامعة الدول العربية

2022/03/13 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الجامعة العربية، الأربعاء

الماضي، على اختيار الاعلامي العراقي

نبيل جاسم لرئاسة اللجنة الدائمة

للاعلام العربي بعد ان تم التصويت عليه

داخل الجامعة في وقت سابق من هذا

الأسبوع.

وحصل جاسم على ا

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