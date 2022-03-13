توجيه من المرور يخص مركبات الحمل

2022/03/13 | 10:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مديرية المرور العامة، اليوم

السبت، بمنع دخول مركبات الحمل إلى

العاصمة بغداد، من الساعة الخامسة

صباحاً ولغاية الخامسة عصراً.

وقال المديرية في بيان صحفي، إنه

"بأشراف وتوجيه مدير المرور العام

اللوا

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