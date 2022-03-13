2022/03/13 | 10:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلن الحشد الشعبي، اليوم الاحد، عن الغاء الاستنفار الامني المؤقت في جميع قواطعه الـ13 في ديالى.

وقال الناطق باسم محور ديالى صادق الحسيني في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" الاستنفار الامني المؤقت في قواطع الحشد الشعبي الـ13 في ديالى استمر 48 ساعة بسبب العواصف الترابية، مشيرا الى انه "تم الغاءه والوضع بات طبيعيا في كل القواطع دون استثناء".

واضاف، ان" الاستنفار الامني اجراء احترازي لقطع الطريق امام خلايا داعش في شن هجمات تستهدف نقاط المرابطة مستغلا سوء الاجواء المناخية مؤكدا بان الاستنفار اخذ ابعاد متعددة منها الانتشار الامني وتعزيز مواقع نقاط المرابطة واتخاذ اقصى تدابير الحيطة والحذر خاصة حول المدن والقرى المحررة".

وشهدت ديالى على مدار الساعات 48 الماضية عواصف ترابية قوية تركزت ي المناطق الشرقية والشمالية الشرقية.

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