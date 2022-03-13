2022/03/13 | 10:36 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن إلقاء القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة في ثلاث محافظات.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “مفارز من وكالة الوزارة لشؤون الشرطة القبض على متهمة مطلوبة عن قضية المتاجرة بالبشر وآخر بسرقة ٨ ملايين مع أجهزة موبايل دينار في بغداد”.وأضافت انه “تم القبض […]

ظهرت المقالة بينهم امرأة..



القبض على 17 متهماً بقضايا مختلفة في ثلاث محافظات أولاً على ايرث نيوز.

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