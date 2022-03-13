في نقابة التشكيليين … على شرف الجمال - فاطمة ناعوت

2022/03/13 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فاطمة_ناعوت Facebook: @NaootOfficial كان يومًا ثريًّا على شرف المرأة واللون.



وهذا جمالٌ مزدوج.



فالمرأةُ في ذاتها مصدر صاف للجمال والسحر.



فماذا لو اجتمع سِحرُ المرأة مع سحرِ الريشة واللون؟! في القاعة الرئيسية بنقابة التشكيليين المصريين، في حرم "دولة الأوبرا"، تشرفتُ بالحضور والمشاركة في احتفال النقابة باليوم العالمي للمرأة، بدعوة كريمة من الفنانة الجميلة أ.د.



“صفية القباني"، نقيب الفنانين التشكيليين، و ......





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