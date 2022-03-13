إن ما يحدث الآن في العراق من تطورات طبيعياً واعتيادياً - فلاح أمين الرهيمي

2022/03/13 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن ما يحدث الآن في المجتمع العراقي من خلافات وصراعات ليس جديداً ولا غريباً لأنه جزء من حركة التاريخ في التقدم والتطور ولأن ليس من طبيعة الحياة الجمود والثبات وإنما في حركة دائمة نحو التغيير لأنه يمثل صراع موضوعي خارج إرادة وتحكم الإنسان وإن حقيقة التاريخ البشري من ألفهِ إلى بائهِ عبارة عن صراع بين تشكيلات اجتماعية مختلفة لأن ديالكتيك التطور يكمن في تطور القوى الجديدة ودخولها مرحلة التناقض والصراع ......





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