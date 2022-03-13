الكشف عن مصير مودريتش مع ريال مدريد

2022/03/13 | 10:42 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية، آخر تطورات تجديد عقد الدولي الكرواتي، لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد، مع النادي الملكي، إذ ينتهي تعاقده مع اللوس بلانكوس بنهاية الموسم الجاري.وذكرت الصحيفة في تقرير إن “اللاعب الذي وصل إلى ريال مدريد في 2012، لا توجد مؤشرات حول موعد مغادرته، رغم انتهاء عقده في 30 حزيران”.[…]

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