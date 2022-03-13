2022/03/13 | 10:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة في عموم مناطق العاصمة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر بيان للمديرية ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “مفارزها تمكنت من انقاذ شخص حاول رمي نفسه في نهر دجلة بقصد الانتحار ضمن منطقة ابو نؤاس، فيما ألقت القبض على […]

ظهرت المقالة بغداد..



القبض على عدد من المتهمين وضبط عجلات مخالفة أولاً على ايرث نيوز.

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