منها إطعام أحصنة كاملة للأسود.. هذا ما يقوم به حراس حديقة الحيوانات هذه في أمريكا

2022/03/13 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقوم حراس الحديقة في محمية "Lion Habitat Ranch" في مدينة هندرسون الأمريكية، ببعض الوظائف اليومية والتي تشمل إطعام الأسود، التي تأكل أحصنة كاملة، بما في ذلك العظام والأعضاء، وإعداد وجبة الفطور للزرافات، التي يمكن أن يصل طول ألسنتها إلى 20 بوصة، وتنظيف القطط بالماء الدافئ وشامبو الأطفال

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