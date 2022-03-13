التليفزيون الإيراني: الهجوم على أربيل

2022/03/13 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادعى مراسل التلفزيون الإيراني في العراق، الأحد، أن الهجمات الصاروخية على أربيل عاصمة إقليم كردستان بشمال العراق استهدفت "قواعد اسرائيلية سرية"، بحسب وكالة رويترز.

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