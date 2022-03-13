الاطار يقدم رؤية جديدة بشأن اختيار رئيس الوزراء المقبل

2022/03/13 | 10:58 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود , الاحد , ان رؤية الاطارالتنسيقي بشأن الاتفاق على شخصية رئيس الوزراء يجب ان تكون بعد اعلان تشكيل الكتلة الأكبر , مبينا ان الجمود السياسي بين التيار والاطار انكسر وقادم الأيام سنشهد حوارات ومفاوضات مكثفة بين الطرفين.تابعونا على تيليغرام وقال الصيهود في […]

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