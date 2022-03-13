بارزاني يصدر بياناً يخص استهداف اربيل ويوجه رسالة لبغداد والمجتمع الدولي

2022/03/13 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس إقليم كردستان، نيجرفان

بارزاني، اليوم الأحد، بياناً يخص

استهداف اربيل .

وقال بارزاني، في البيان حصلت وكالة نون

الخبرية عليه "ندين بشدة الهجوم

الصاروخي الذي استهدف في وقت متأخر من

الليلة الما

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