القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 20 مرة خلال 24 ساعة

2022/03/13 | 11:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت القوات الأوكرانية النار على

جمهورية دونيتسك الشعبية 20 مرة خلال 24

ساعة، باستخدام 252 قذيفة، وأصيب ستة

مدنيين، وفقًا لممثلية المركز المشترك

لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في

جمهوية دونيتسك.

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